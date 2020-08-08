Динамо переманило одного з головних талантів академії Шахтаря

Джерело - football24.uа.
Динамо оформило перехід нападника юнацької команди донецького Шахтаря Олександра Шевченка.
Про цей трансфер повідомив агент ФІФА Максим Карагодін.
"У Динамо Київ новий Шевченко! А тим часом у нас в Чугуєві зростає мегаталант", - розповів Карагодін.
Відзначимо, що Шевченку лише 14 років. Взимку Олександр допоміг Шахтарю U-14 виграти міжнародний турнір Minsk Cup-2020, де отримав приз найкращому нападнику.
Футболом Шевченко починав займатися в академії ДЮСШ Восток (Харків), а сезон 2019/20 провів у складі донецького Шахтаря, за який в першості ДЮФЛУ зіграв 11 матчів та забив 7 голів.
Нагадаємо, Динамо розгромило Верес у контрольному матчі.