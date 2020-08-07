Динамо розгромило Верес у контрольному матчі

Перший матч киян під керівництвом Луческу

Джерело - Чемпіон.

У контрольному матчі київське Динамо зустрічалося з рівненським Вересом.

Це був перший матч киян під керівництвом Мірчі Луческу. Динамо святкувало впевнену перемогу.

Рівненська команда ж готується до матчів плей-оф між лігами ПФЛ.

Контрольний матч

7 серпня

Динамо - Верес 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 6 Дуелунд, 2:0 - 16 Супряга, 3:0 - 52 Де Пена

Динамо (1 тайм): Бойко, Тимчик, Забарний, Сирота, Караваєв, Сидорчук, Шепелєв, Буяльський, Лєднєв, Дуелунд, Супряга

(2 тайм): Бущан, Тимчик, Сидорчук (Забарний, 68), Сирота, Вантух, Андрієвський, Буяльський (Родрігес, 68), Булеца, Цитаішвілі, де Пена, Соль.

Нагадаємо, Колос підсилився двома гравцями Динамо.