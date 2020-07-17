Нинішній склад київського Динамо навряд чи зможе пробитися в груповий етап Ліги чемпіонів.

Таку думку висловив колишній тренер Дніпра і збірної України Мирон Маркевич.

"Потрібно посилювати команду. Це однозначно. Нинішньому Динамо буде важко пробитися в груповий етап. Для чемпіонату України, для другого місця годиться, але не для Ліги чемпіонів. Потім мучитися з командами типу Лугано - навіщо воно потрібне? " - сказав Маркевич.