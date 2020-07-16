Кияни повернулися на другу сходинку турнірної таблиці

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо перемогло луганську Зорю в рамках 31 туру української Прем'єр-ліги.

Луганська команда вийшла вперед на початку матчу, проте кияни швидко відповіли двома голами.

Наприкінці першого тайму Віктор Циганков забив свій другий гол у матчі.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

16 липня, 31 тур

Динамо - Зоря 3:1 (3:1)

Голи: 0:1 - 2 Громов, 1:1 - 14 Сидорчук, 2:1 - 15 Циганков, 3:1 - 34 Циганков

Стартові склади команд:

Динамо: Бущан, Кендзьора, Бурда(Попов 70), Шабанов, Караваєв, Сидорчук(Кадірі 76), Шепелєв(Сирота 48), Буяльський, де Пена, Циганков, Вербич(Русин 10)

Запасні: Бойко, Попов, Кадірі, Шапаренко, Цітаішвілі, Піварич, Каргбо, Сирота, Русин

Зоря: Мацапура, Тимчик(Каменюка 90), Вернидуб, Чеберко(Абу Ханна 51), Михайліченко, Цвек(Луньов 73), Хомченовський, Юрченко, Кочергін(Іванісеня 73), Кабаєв, Громов

Запасні: Шевченко, Каменюка, Абу Ханна, Іванесеня, Чайковський, Циганікс, Луньов, Перович, Білоцерковець

Жовті картки: Чеберко(11), Вернидуб(20), Сидорчук(41), де Пена(59), Юрченко(60), Луньов(87), Абу Ханна(90+4)

Нагадаємо, Вербич травмувався в матчі із Зорею і покинув поле на 10-й хвилині.

Кияни повернулися на другу сходинку турнірної таблиці після цього матчу.