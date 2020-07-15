Колишній форвард збірної України прокоментував призначення Катерини Монзуль на матч 31-го туру УПЛ Динамо - Зоря

До матчу 31-го туру між Динамо та Зорею можна було залучити інших арбітрів.

Про це заявив колишній гравець збірної України Андрій Воробей.

"Катериною Монзуль та її бригадою було допущено дуже багато помилок. Можна було залучити інших фахівців до цього матчу. Можливо, на такі ігри варто запрошувати іноземних арбітрів", - заявив ексфутболіст.

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"ВАР потрібен, але потрібно і більше професіоналізму від суддів, які оцінюють ситуацію. Людина приймає рішення. ВАР дозволяє розглянути епізод уповільнено, детально. Який буде вердикт - залежить тільки від кваліфікації судді", - сказав Воробей.

Нагадаємо, Воробей не вірив у перемогу Динамо в Кубку України.