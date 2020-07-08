Динамо не зможе перемогти Ворсклу у фіналі Кубка України.

Про це розповів ексгравець Шахтаря Андрій Воробей.

"Щось мені підказує, що Динамо залишиться без трофея. Якщо скласти все до купи, то у Динамо зараз достатньо проблем. Останні дві поразки в чемпіонаті від принципових суперників –Шахтаря і Десни – не можуть пройти непомітно. Психологічно команда надламана, опустилася на третє місце в турнірній таблиці…

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Так, кияни в майстерності випереджають свого опонента і все вирішиться в одному матчі, проте і полтавці не сиділи, склавши руки. На гру чемпіонату, в якій Ворсклі вже нічого не було потрібно, Юрій Максимов відправив дубль. Основа цілеспрямовано готувалася до майбутнього бою.

Думаю, емоційний настрій разом з мотивацією буде вищий у ворсклян, які переможуть з рахунком 2:1", - сказав Воробей.