Монзуль розсудить Динамо та Зорю

Призначено арбітрів на матчі 31 туру УПЛ

Джерело - УАФ.

Комітети Української асоціації футболу призначили арбітрів на матчі 31-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги сезону-2019/2020.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

15 липня

19:00 Шахтар - Колос. Київ. НСК Олімпійський. Арбітр - Шандор Олександр (Львів)

16 липня

17:00 Ворскла - Маріуполь. Полтава. Стадіон ім. О. Бутовського. Арбітр - Кривушкін Дмитро (Харків)

17:00 Львів - Олімпік. Тернопіль. Міський стадіон. Арбітр - Шурман Денис (Київська обл.)

19:00 Десна - Олександрія. Чернігів. Стадіон ім. Ю. Гагаріна. Арбітр - Козиряцький Максим (Запоріжжя)

19:00 Динамо - Зоря. Київ. НСК Олімпійський. Арбітр - Монзуль Катерина (Харків), арбітр ВАР - Романов Віталій (Дніпро)

Варто відзначити, що Динамо останнім часом регулярно перетинається з Катериною Монзуль. Після карантину вона працювала на матчах киян з Шахтарем і Десною, а також судила кубкові поєдинки киян проти Миная і Ворскли.

Раніше, Динамо готове продати шість футболістів.