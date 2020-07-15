Вірт: Про матч з Шахтарем домовлявся особисто з Срною

Фахівець не міг не скористатися таким шансом

Джерело - ФК Верес.

Головний тренер рівненського Вереса Юрій Вірт домовлявся про контрольну зустріч із Шахтарем, яка відбудеться 30 липня, з Дарійо Срною.

Про це заявив сам фахівець.

"Про можливість проведення цієї гри я домовлявся особисто із Дарійо Срною. Шахтар запропонував нам такий варіант і відмовлятися від такої можливості – гріх. Перемовини тривали доволі довго. Бо перед цим поєдинком наша команда буде змушена знову пройти медичне тестування. Буквально сьогодні ми погодили усі деталі домовленості", – розповів Вірт.

Відзначимо, що в цьому протистоянні Шахтар буде готуватися до матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи против Вольфсбурга, а Верес – до матчів плей-оф за право грати у Першій лізі.

Нагадаємо, УАФ в 2016 зверталася в Шахтар з проханням про допомогу в розмірі 300 тисяч гривень.