УАФ в 2016 зверталася в Шахтар з проханням про допомогу в розмірі 300 тисяч гривень

Лист адресовано на ім'я генерального директора "гірників" Сергія Палкіна

Джерело - Чемпіон.

У 2016-у році УАФ надіслала лист Шахтарю з проханням безоплатно виділити 300 тисяч гривень на фінансування тренувань і змагань збірних.

Фотографію листа опоблікував журналіст Роман Бебех у своєму Facebook.

Лист адресовано на ім'я генерального директора "гірників" Сергія Палкіна. Його підписав генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький.

"Лист автентичний. Це форма компенсації за користування стадіоном Баннікова. Шахтар проводив там свої тренування! Ця сума за певну кількість тренувань", - наводить слова Запісоцького Бебех.

Нагадаємо, УАФ відкрила справу проти Смалійчука.

Раніше Карпати виключили з УПЛ.