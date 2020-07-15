Шахтар зіграє контрольний матч з клубом Другої ліги

Матч відбудеться 30-го липня на НСК Олімпійський у Києві

У рамках підготовки до матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Вольфсбурга донецький Шахтар поміряється силами із рівненським Вересом.

Про це повідомляє пресслужба клубу Другої ліги.

Команда Луїша Каштру зіграє проти червоно-чорних основним складом.

Зустріч відбудеться 30-го липня на НСК Олімпійський у Києві. Без глядачів на трибунах.

Востаннє рівненський Верес зустрічався із Шахтарем у матчі чемпіонату УПЛ більше двох років тому. 13 травня 2018 року гірники обіграли рівнян у Харкові - 1:0.

Шахтар також прийме Вольфсбург на НСК Олімпійський, зустріч відбудеться 5 серпня. У першому матчі донецький клуб виграв на виїзді з рахунком 2:1.

Нагадаємо, УАФ в 2016 зверталася в Шахтар з проханням про допомогу в розмірі 300 тисяч гривень.