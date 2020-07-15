БАТЕ не зацікавлений у підписанні хавбека Динамо

Останнім часом Корзун тренувався з білорусами

БАТЕ не зацікавлений у підписанні півзахисника Динамо Микити Корзуна, який раніше тренувався з білоруською командою.

Про це заявив головний тренер команди Кирило Альшевський.

"Перспективи Корзуна укласти контракт з клубом? Ніяких. Він просто потренувався з нами. У нас була можливість дати йому з нами потренуватися. Ні більше ні менше", - заявив Альшевський.

Гравцем Динамо Корзун став в 2016 році, за весь час в Києві він зіграв 30 матчів. Протягом останніх двох років півзахисник проводить в оренді: сезон 2019/20 він відіграв в Вілафранкенші з другої ліги Португалії.

Нагадаємо, Корзун назвав Хацкевича однією з причин власного фіаско.