Колишній легіонер Динамо назвав Хацкевича однією з причин власного фіаско

Корзун загадав про невдалий період під керівництвом білоруського тренера

Білоруський легіонер Динамо Нікіта Корзун, який на правах оренди виступає за португальський Вілафранкенш, не зміг закріпитися в українському клубі через те, що не склалися стосунки з Олександром Хацкевичем.

Про це заявив сам футболіст.

"Сумарно я провів за Динамо близько двадцяти поєдинків. Що завадило застовпити за собою місце в основному складі? Звинувачувати тут нікого. Шанси були, значить, не скористався належним чином. Ніколи так не вважав, що хтось винен. Давали шанси, але в той момент я погано ними скористався. Тому так і вийшло. Багато хто вважав, що коли Динамо очолить Олександр Хацкевич у мене ігрової практики стане на порядок більше, але цього не сталося. У нас були нормальні, робочі відносини. Зрештою, таке буває у футболі, що стосунки не склалися. Можливо, щось я в ігровому плані не так робив, не виконував вимоги. Знову ж, я ні на кого образ не тримаю, це трапляється", - сказав Корзун.

Раніше, колишній нападник Динамо Ідеє може перейти у турецький клуб.