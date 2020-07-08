Гравець Динамо тренується з БАТЕ

Корзун повернувся з чергової оренди

Півзахисник київського Динамо Микита Корзун тренується з БАТЕ.

Про це повідомляє Tribuna.by.

Раніше хавбек працював з Торпедо-БелАЗ.

Протягом останніх двох років Корзун незмінно їздить по орендах: сезон 2018/19 Микита відіграв в мінському Динамо і арабською Аль-Фатех, а минулий сезон провів у складі Вілафранкенше з другої ліги Португалії (12 матчів).

Футболістом київського Динамо Корзун став взимку 2016 року, за весь час він зіграв в 30 матчах за першу команду біло-синіх.

У чемпіонаті Білорусі БАТЕ ділить перше місце з солігорським Шахтарем Юрія Вернидуба.

Раніше, Корзун назвав Хацкевича однією з причин власного фіаско.