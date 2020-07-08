 Пучков: Динамо все поставить на фінал Кубка України | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Кубок України. Фінал. Динамо Київ - Ворскла: онлайн
Сьогодні 17:41 557
Динамо Київ - Ворскла Полтава: онлайн трансляція фіналу Кубку України
Сьогодні 17:17 4526
Динамо Київ - Ворскла Полтава: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 16:55 235
Франков: Десна і Зоря кровно зацікавлені у перемозі Динамо
Сьогодні 16:11 2040
Лопеса роздратувала пихатість Ломаченка
Сьогодні 14:19 2705
Кубок України: шлях Ворскли до фіналу
Сьогодні 13:12 549
Бартулович: За перемогу над грандами давали 50 тис доларів
Сьогодні 11:18 1098
Воробей не вірить у перемогу Динамо у Кубку України
Сьогодні 09:15 2707
Мілан у неймовірному матчі обіграв Ювентус у 31 турі Серії А
Сьогодні 08:13 2910
У четвер Карпати можуть позбавити професіонального статусу
Вчора 21:39 1095
Блоги
5 років тому Динамо та Шахтар зіграли найяскравіший матч в історії Кубку України
5 років тому Динамо та Шахтар зіграли найяскравіший матч в історії Кубку України Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:39 259
11 років тому Ворскла уже вигравала Кубок України
11 років тому Ворскла уже вигравала Кубок України Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:20 335
Футболісти Зеніта відсвяткували чемпіонство імітацією статевого акту
Футболісти Зеніта відсвяткували чемпіонство імітацією статевого акту Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:25 992
Героям Слава! Два роки тому колишні гравці Динамо передали привіт українським уболівальникам
Героям Слава! Два роки тому колишні гравці Динамо передали привіт українським уболівальникам Valeriy Ruchka
Вчора 22:34 627
Син Кличка виріс до 205 см. Він більший за Володимира і Віталія
Син Кличка виріс до 205 см. Він більший за Володимира і Віталія Valeriy Ruchka
Вчора 20:24 15171 4
Про вбивство Зорі, війну Карпат і Руху та відновлення Кривбасу - ТаТоТаке
Про вбивство Зорі, війну Карпат і Руху та відновлення Кривбасу - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
06.07.2020 12:21 772
Зінченко привіз гол у ворота Манчестер Сіті
Зінченко привіз гол у ворота Манчестер Сіті Valeriy Ruchka
05.07.2020 22:03 4328
Скандал у Вірменії! 20 українців отримали пожиттєву дискваліфікацію. Розбираємось, що сталося
Скандал у Вірменії! 20 українців отримали пожиттєву дискваліфікацію. Розбираємось, що сталося Андрій Твердохліб
05.07.2020 19:38 7974 1
Вся правда про трансфер із Динамо в Шахтар - Мораес
Вся правда про трансфер із Динамо в Шахтар - Мораес Valeriy Ruchka
05.07.2020 11:23 1068 1
Про режим, відмову Блохіну, злети та падіння - Олександр Рикун
Про режим, відмову Блохіну, злети та падіння - Олександр Рикун Valeriy Ruchka
05.07.2020 09:40 1229
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:49 Блог Шість років тому збірна Німеччини познущалася з Бразилії на чемпіонаті світу 48
18:40 ММА Тренер Масвідаля захворів на коронавірус за три дні до турніру UFC 251 107
18:25 Футбол Гравець Динамо тренується з БАТЕ 395
18:10 Бокс Лопес - про бій з Ломаченком: Відсутність глядачів не вплине на розмір наших гонорарів 229
17:55 Футбол Клопп оголосив про відхід з Ліверпуля одного з гравців 623
17:41 Футбол Кубок України. Фінал. Динамо Київ - Ворскла: онлайн 557
17:40 Футбол Михайліченко дограє сезон у Зорі 484
17:39 Блог 5 років тому Динамо та Шахтар зіграли найяскравіший матч в історії Кубку України 269
17:26 Баскетбол Бруклін втратив чергового гравця перед відновленням сезону 504
17:17 Пряма трансляція Динамо Київ - Ворскла Полтава: онлайн трансляція фіналу Кубку України 4526
17:10 Футбол Лейпциг підписав корейського нападника Зальцбурга 696
16:55 Футбол Динамо Київ - Ворскла Полтава: відео голів і огляд матчу 235
16:55 Інше Відомий гольфіст загинув в авіакатастрофі 1000
16:40 Футбол Пучков: Динамо все поставить на фінал Кубка України 750
16:26 Футбол Після поразки в Оболоні Бровар змінився наставник 876
16:11 Футбол Франков: Десна і Зоря кровно зацікавлені у перемозі Динамо 2040
15:54 Баскетбол НБА може знову зупинити чемпіонат у випадку спалаху коронавірусу 1000
15:40 Футбол ПСЖ готове платити Мбаппе 40 млн євро в рік 1337
15:25 Футбол Найдорожчий автомобіль серед депутатів Верховної Ради зареєстрований на ФК Динамо 1557
15:11 Футбол Актриса Жіночого кварталу виконає Гімн України перед фіналом Кубка України 1392
14:55 Футбол Лечче - Лаціо 2:1. Огляд матчу 1247
14:44 Формула 1 Алонсо повернувся у Рено 2108
14:40 Футбол Динамо беззаперечний фаворит у фіналі Кубку України з Ворсклою 1614
14:32 Футбол Вест Гем готує трансфер конкурента Ярмоленку 1723
14:20 Блог 11 років тому Ворскла уже вигравала Кубок України 340

Пучков: Динамо все поставить на фінал Кубка України

Сьогодні 16:40 750 0
Фахівець впевнений, що Ворскла дасть киянам бій
Пучков: Динамо все поставить на фінал Кубка України
#Пучков

Джерело - zbirna.com.

У фіналі Кубка України полтавська Ворскла, яка мала більше часу на підготовку до матчу, зможе дати бій Динамо.

Про це заявив фахівець Сергій Пучков.

"Всім відомо, в якому непростому становищі в чемпіонаті зараз знаходиться Динамо. Важко сказати, як все завершиться. Кияни можуть залишитися не тільки без Ліги чемпіонів, але і без медалей, а це буде повним провалом. Тому на фінал Кубка біло-сині поставлять все.

Так, Ворскла мала більше часу на підготовку до матчу, так як в останньому турі Прем'єр-ліги команда виставила молодіжний склад, але у динамівців більш майстровиті футболісти...

Актуально: Динамо Київ - Ворскла Полтава: онлайн трансляція фіналу Кубку України

Упевнений, що Ворскла буде битися, Юрій Максимов налаштує своїх підопічних як слід, проте поставлю на мінімальну перемогу команди Олексія Михайличенка", - сказав Пучков.

Фінал Кубка України Динамо - Ворскла відбудеться в Харкові на ОСК Металіст у середу, 8-го липня, о 21:30 за київським часом.

Коментарі ()