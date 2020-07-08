Пучков: Динамо все поставить на фінал Кубка України

У фіналі Кубка України полтавська Ворскла, яка мала більше часу на підготовку до матчу, зможе дати бій Динамо.

Про це заявив фахівець Сергій Пучков.

"Всім відомо, в якому непростому становищі в чемпіонаті зараз знаходиться Динамо. Важко сказати, як все завершиться. Кияни можуть залишитися не тільки без Ліги чемпіонів, але і без медалей, а це буде повним провалом. Тому на фінал Кубка біло-сині поставлять все.

Так, Ворскла мала більше часу на підготовку до матчу, так як в останньому турі Прем'єр-ліги команда виставила молодіжний склад, але у динамівців більш майстровиті футболісти...