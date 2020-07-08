 Кубок Украины. Финал. Динамо - Ворскла смотреть онлайн 8.07.2020. LIVE | Футбол | Champion.com.ua
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Призначено нову дату матчу Польща - Україна
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Динамо Київ - Ворскла Полтава: онлайн трансляція фіналу Кубку України

Сьогодні 00:17 2452 0
Динамо Київ - Ворскла Полтава: онлайн трансляція фіналу Кубку України

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо та полтавська Ворскла зіграють у фіналі Кубку України 2019/20.

Матч відбудеться у середу, 8 липня, на стадіоні Металіст у Харкові. Початок о 21:30. Пряма трансляція поєдинку на телеканалах Футбол 1 і UA Перший. Також онлайн матч Динамо - Ворскла наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри. Також Чемпоін проведе для вас текстовий онлайн фіналу.

Нагадаємо, у півфіналі Динамо впевнено перемогло першоліговий Минай, а Ворскла в серії пенальті, завдяки феноменальній грі 16-річного голкіпера Ісенка, вибила з розіграшу Маріуполь.

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