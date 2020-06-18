Ребров: Проявіть повагу до Михайличенка, дайте йому попрацювати

Варто програти всього один матч Шахтарю і преса приймається підбирати наступника тренеру Динамо.

Про це заявив головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров.

"Про Динамо, мені здається, взагалі некоректно говорити: у команди є тренер. І я на власному досвіді знаю, як неприємно читати чутки, що тебе не завтра так післязавтра замінить той чи інший колега. Проявіть врешті-решт повага до людини, дайте йому [Михайличенку] попрацювати. Я зараз не вам особисто це говорю, а тим, хто поширює недостовірну інформацію.

Тренерське крісло в Динамо - як електричний стілець. Варто програти всього один матч Шахтарю - і преса приймається підбирати тобі наступника, пропонуючи часом абсолютно божевільні варіанти. Скажу вам так: якщо президент клубу вирішить, що пора щось змінювати, ви про це неодмінно дізнаєтеся.

Що ж стосується Фенербахче, то коли чутки стали пов'язувати мене з цим клубом, вакансія тренера була там відкрита. Але ніяких реальних пропозицій мені не надходило", - сказав Ребров.