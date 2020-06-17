Ребров із Ференцварошом виграв чемпіонат Угорщини

Джерело - Чемпіон.
Ференцварош українського тренера Сергія Реброва в 30 турі чемпіонату Угорщини обіграв Гонвед з рахунком і за три тури до кінця став недосяжним для конкурентів.
Ференцварош під керівництвом українського фахівця завоювала чемпіонство другий раз поспіль. Загалом команда з Будапешта 31 разів приходила першою в турнірі таблиці.
Відзначимо, що за команду грають також українці Ігор Харатін і Олександр Зубков. Останній в даному поєдинку відзначився результативною передачею.
Чемпіонат Угорщини
16 червня, 30 тур
Гонвед – Ференцварош 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 – 49 Блажич, 0:2 – 53 Шкварка
CHAMPIONS! 🏆🥳💚#fradi #ftc #ferencvaros pic.twitter.com/Tshu1tVAYt— Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) June 16, 2020