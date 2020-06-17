Ребров із Ференцварошом виграв чемпіонат Угорщини

Сергій Реюров привів Ференцварош до чемпіонського титулу

Джерело - Чемпіон.

Ференцварош українського тренера Сергія Реброва в 30 турі чемпіонату Угорщини обіграв Гонвед з рахунком і за три тури до кінця став недосяжним для конкурентів.

Ференцварош під керівництвом українського фахівця завоювала чемпіонство другий раз поспіль. Загалом команда з Будапешта 31 разів приходила першою в турнірі таблиці.

Відзначимо, що за команду грають також українці Ігор Харатін і Олександр Зубков. Останній в даному поєдинку відзначився результативною передачею.

Чемпіонат Угорщини

16 червня, 30 тур

Гонвед – Ференцварош 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 49 Блажич, 0:2 – 53 Шкварка