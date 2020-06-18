Суркіс: Телеправа не можуть дістатися каналу Футбол, вони належать Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс не віддасть телеправа клубу каналам Футбол 1/2/3.

Про це розповів сам власник київського клубу.

У мене ніхто нічого не забрав, вважайте, що я продовжив контракт ще на 10 років. Поки я президент Динамо - зі мною будуть рахуватися, і права просто так ніхто не забере на якийсь канал. Буде так, як я кажу.

"Ви говорили, що зніміть команду з чемпіонату, якщо телеправа дістануться каналу Футбол. Обіцянка в силі? Телеправа не можуть дістатися каналу Футбол. Якщо хтось, щось у мене забере - буду приймати відповідні рішення. Телеправа належать клубу. Я це знаю.

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Я воюю не проти каналів Футбол. Зараз нас об'єднала біда в усьому світі, я давав їм інтерв'ю. Я ні з ким не сварився і не мирився. Я і мій клуб образилися на одну річ - коли Ярмоленко обізвали футбольним бидлом.

До цього Алла Бублій часто сиділа тут, і я давав їй інтерв'ю. Але я повинен був захиститися за свого футболіста, а вони так і не принесли публічних вибачень.

Тепер настала біда. В усьому світі. Помирають молоді і літні люди. Звернувся до мене канал Футбол - дав їм інтерв'ю, дозволив своїм футболістам. Це не означає, що ми помирилися. Ми не сварилися за великим рахунком. Ми всі працюємо на футбол.

Деякі речі, які ллються з екрану телевізора, не роблять наш футбол комфортніше. Той же Інтер заявляє про бажання показувати футбол.

Але коли, на сьогодні - це канал Шахтаря, мене уболівальники не зрозуміють, якщо Динамо будуть там показувати. Мало того, канали платні. Треба переходити на цю платформу, я згоден абсолютно, але поступово. Люди повинні бачити і безкоштовний футбол", - сказав Суркіс.