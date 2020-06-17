Динамо на класі переграло Минай і вийшло до фіналу Кубка України

У складі гостей дубль оформив Дуелунд

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 червня, у першому півфіналі Кубка України київське Динамо на виїзді переграло Минай.

Киянам вдалося забити швидкий гол – Дуелунд скористався передачею Караваєва. А на 27-ій хвилині Соль не реалізував пенальті. А за шість хвилин до завершення тайму знову відзначився Дуелунд.

На початку другого тайму після перегляду VAR було скасовано забитий гол Вербича.

До речі, на матчі вивісили банер на підтримку американського поліцейського, який убив Флойда.

Наступного тижня відбудеться другий півфінал Маріуполь - Ворскла.

Кубок України

Півфінал, 17 червня

Минай – Динамо 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 9 Дуелунд, 0:2 – 39 Дуелунд

Раніше повідомлялося, що віцечемпіон світу залишить київське Динамо.