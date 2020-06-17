Суркіс назвав рівень зарплат у Динамо

У Динамо немає гравця, який може за рік заробити 1 млн доларів.

Про це розповів президент київського клубу Ігор Суркіс.

"Таких гравців як, наприклад, Вербич, дуже складно запросити в чемпіонат України. Такі гравці знають собі ціну. Рівень чемпіонату нижче, зарплати нижче. А якщо давати таку зарплату, яка їх влаштує, то можна зіпсувати мікроклімат в команді.

Сьогодні в Динамо ніхто навіть мільйон доларів в рік не заробляє. Вони отримують нормальну зарплату, але знають, що якщо хочуть заробляти більше грошей, потрібно виходити в Лігу чемпіонів. Хочете трохи менше, грайте в Лізі Європи.

Якщо раніше вони в Лізі Європи непогано заробляли, то в цьому сезоні не заробили нічого. Тому що такі команди потрібно обігравати", - сказав Суркіс.