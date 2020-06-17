 Піварич і Соль вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Минаєм | Футбол | Champion.com.ua
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Піварич і Соль вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Минаєм

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Циганков залишився на лаві запасних
Піварич і Соль вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Минаєм
#Минай, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 червня, у півфіналі Кубка України київське Динамо на виїзді зіграє з Минаєм.

Стали відомі стартові склади команд:

Минай: Попович, Стасюк, Жичиков, Допілка, Маткобожик, Вагін, Нурієв, Книш, Глагола, Піняшко, Оринчак

Запасні: Кулінич, Микуляк, Голодюк, Мащтапір, Шпак, Ткачук, Кіча, Гавриленко, Кополовець

Актуально: Минай - Динамо: онлайн-трансляція півфіналу Кубку України. LIVE

Динамо: Бойко, Піварич, Шабанов, Попов, Шепелєв, Дуелунд, Андрієвський, Вербич, Де Пена, Караваєв, Соль

Запасні: Бущан, Кендзьора, Буяльський, Циганков, Шапаренко, Цитаїшвілі, Русин, Каргбо

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