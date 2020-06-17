 Минай - Динамо Київ дивитися онлайн матч 17.06.2020 LIVE | Футбол | Champion.com.ua
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Минай - Динамо: онлайн-трансляція півфіналу Кубку України. LIVE

Сьогодні 05:16 2349 0
Минай - Динамо: онлайн-трансляція півфіналу Кубку України. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо та Минай зіграють у першому півфінальному матчі Кубку України 2019/20.

Матч відбудеться у середу, 17 червня, на стадіоні Минай. Початок о 14:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Уніан.

Також онлайн матч Минай - Динамо наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Раніше команди зустрічалися між собою лише одного разу. У 1/8 фіналу Кубку України 2018/19 кияни впевнено перемогли закарпатців - 1:3.

Нагадаємо, у чвертьфіналі підопічні Михайличенка виграли в Олександрії (1:0), а Минай здолав Інгулець (2:1).

Іншу півфінальну пару склали Маріуполь і Ворскла. Гра між полтавцями та азовцями відбудеться 24 червня в Маріуполі.

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