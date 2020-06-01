УПЛ: Результати та як виглядає турнірна таблиця після 24 туру

Джерело - Чемпіон.

Українська Прем'єр-ліга ліга повернулася. Хоча у 24 турі зіграли не усі матчі, оскільки у гравців Карпат виявили коронавірус. Тому поєдинок львів'ян проти Маріуполя відклали.

Усі інші 5 поєдинків відбувалися без глядачів і з дотриманням усіх рекомендованих норм МОЗ. Серед результатів варто відзначити впевнену перемогу Шахтаря над одвічним суперником. До речі, донеччани на Олімпійському познімали усі плакати присвячені Динамо. Олександрія, завдяки сумнівному пенальті переграла Зорю. А полтавська Ворскла втратила перемогу над Львовом аж на 90+4 хвилині.

30.05.2020

Колос 0 : 2 Десна I

Олександрія 1 : 0 Зоря I

Дніпро-1 3 : 1 Олімпік II

31.05.2020

Карпати - Маріуполь II

Ворскла 1 : 1 Львів II

Шахтар 3 : 1 Динамо

Після матчів 24 туру ситуація у верхній частині турнірної таблиці ще більше загострилася. Шахтар навряд чи втратить першу позицію, адже відрив складає уже 16 очок. А от претенденти на срібло боротьбу тільки починають.