 УПЛ: Результати та як виглядає турнірна таблиця після 24 туру | Футбол | Champion.com.ua
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УПЛ: Результати та як виглядає турнірна таблиця після 24 туру

Сьогодні 10:09 1076 0
УПЛ: Результати та як виглядає турнірна таблиця після 24 туру

Джерело - Чемпіон.

Українська Прем'єр-ліга ліга повернулася. Хоча у 24 турі зіграли не усі матчі, оскільки у гравців Карпат виявили коронавірус. Тому поєдинок львів'ян проти Маріуполя відклали.

Усі інші 5 поєдинків відбувалися без глядачів і з дотриманням усіх рекомендованих норм МОЗ. Серед результатів варто відзначити впевнену перемогу Шахтаря над одвічним суперником. До речі, донеччани на Олімпійському познімали усі плакати присвячені Динамо. Олександрія, завдяки сумнівному пенальті переграла Зорю. А полтавська Ворскла втратила перемогу над Львовом аж на 90+4 хвилині.

30.05.2020
Колос0 : 2Десна
I
Олександрія1 : 0Зоря
I
Дніпро-13 : 1Олімпік
II
31.05.2020
Карпати-Маріуполь
II
Ворскла1 : 1Львів
II
Шахтар3 : 1Динамо

Після матчів 24 туру ситуація у верхній частині турнірної таблиці ще більше загострилася. Шахтар навряд чи втратить першу позицію, адже відрив складає уже 16 очок. А от претенденти на срібло боротьбу тільки починають. 

М Команда І О
1
Шахтар
 24 62
2
Зоря
 24 46
3
Десна
 24 46
4
Динамо
 24 46
5
Олександрія
 24 43
6
Колос
 24 26
М Команда І О
7
Дніпро-1
 24 31
8
Маріуполь
 23 25
9
Львів
 24 22
10
Ворскла
 24 22
11
Олімпік
 24 19
12
Карпати
 23 14
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