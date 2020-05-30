Олександрія дотиснула Зорю у 24 турі УПЛ

Олександрія здобула важливу перемогу у чемпіонаті України

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30 травня, у 24 турі УПЛ Олександрія приймала Зорю.

Матч завершився мінімальною перемогою господарів поля з рахунком 1:0, завдяки пенальті на останніх хвилинах матчу.

Відзначимо, що на 84-й хвилині Зоря залишилися у меншості, другу жовту картку отримав захисник Богдан Михайліченко.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

30 травня, 24 тур

Олександрія – Зоря 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 90+4 Гречишкін (пен)

Олександрія: Паньків (к), Ковалець, Третьяков (Задерака,62), Мірошніченко, Бухал, Лучкевич (Шастал,79), Сітало (Безбородько,79), Пашаєв, Грицук, Гречишкін (Банада,56), Дубра

Запасні: Білик, Гордієнко, Бабогло, Стецьков, Довгий

Зоря: Махарадзе, Хомченовський (Луньов,73), Вернидуб (к), Чеберко, Михайліченко, Цвек, Юрченко, Кочергін, Лєднєв, Перович (Громов,73), Кабаєв (Тимчик,61)

Запасні: Васіль, Каменюка, Абу Ханна, Іванісеня, Чайковський, Циганікс

Попередження: Пашаєв, 45+2 – Лєднєв,70, Луньов,77, Міхайліченко, 80, Вернидуб, 89

Нагадаємо, Дніпро-1 розгромив Олімпік у 24 турі УПЛ.

Також, Десна переграла Колос.