 Ворскла на останніх хвилинах втратила перемогу над Львовом | Футбол | Champion.com.ua
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Ворскла на останніх хвилинах втратила перемогу над Львовом

Сьогодні 15:59 676 0
Ворскла на останніх хвилинах втратила перемогу над Львовом

Джерело - Чемпіон.

У 24 турі чемпіонату України полтавська Ворскла не змогла втримати переможний рахунок в матчі проти ФК Львів. 

У першому таймі гравець полтавців Ібрагім Кане вивів Ворсклу вперед. Львів зрівняв рахунок на 94-й хвилині. Пенальті реалізував Рожеріо Шина.

Чемпіонат України, УПЛ

24 тур 

31 травня

Ворскла - Львів 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 13 Кане, 1:1 - 90+4 Шина

Ворскла: Різник, Чеснаков, Сапай, Пердута, Кане, Ндіайе, Скляр, Пуцлін, Кулач (Шехич, 90), Степанюк (Кравчук, 84), Васін (Якубу, 79).

Львів: Сарнавский, Борзенко, Гончар, Люлька (Велвес Байано, 82), Приймак, Алваро, Богунов, Татарков (Бопесу, 82), Братков, Нич (Ренан Абнер, 51; Яковеллі, 69), Рожеріо Шина.

Попередження:

Скляр (14), Рожеріо Шина (28), Алваро (72), Велвес Байано (87).

 

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