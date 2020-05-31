Ворскла на останніх хвилинах втратила перемогу над Львовом

Джерело - Чемпіон.
У 24 турі чемпіонату України полтавська Ворскла не змогла втримати переможний рахунок в матчі проти ФК Львів.
У першому таймі гравець полтавців Ібрагім Кане вивів Ворсклу вперед. Львів зрівняв рахунок на 94-й хвилині. Пенальті реалізував Рожеріо Шина.
Чемпіонат України, УПЛ
24 тур
31 травня
Ворскла - Львів 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 13 Кане, 1:1 - 90+4 Шина
Ворскла: Різник, Чеснаков, Сапай, Пердута, Кане, Ндіайе, Скляр, Пуцлін, Кулач (Шехич, 90), Степанюк (Кравчук, 84), Васін (Якубу, 79).
Львів: Сарнавский, Борзенко, Гончар, Люлька (Велвес Байано, 82), Приймак, Алваро, Богунов, Татарков (Бопесу, 82), Братков, Нич (Ренан Абнер, 51; Яковеллі, 69), Рожеріо Шина.
Попередження:
Скляр (14), Рожеріо Шина (28), Алваро (72), Велвес Байано (87).