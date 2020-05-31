Шахтар завдяки дублю Марлоса переграв Динамо у 24 турі УПЛ

Київська команда опустилася на четверте місце у турнірці

Джерело - Чемпіон.

У центральному матчі 24-го туру УПЛ донецький Шахтар зустрічався з київським Динамо.

У першому таймі матчу команди обмінялися забитими голами - на гол Буяльського відразу відповів Марлос. У середині другого тайму матчу Марлос забив другий гол у ворота київської команди. А на 74-ій хвилині матчу Маркос, який був першим на добиванні, довів рахунок до 3:1.

Київська команда після поразки від Шахтаря опустилася на четверте місце у турнірній таблиці УПЛ.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

31 травня, 24 тур

Шахтар (Донецьк) - Динамо (Київ) 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 38 Буяльський, 1:1 - 39 Марлос, 2:1 - 67 Марлос, 3:1 - 74 Маркос

Шахтар: Андрій Пятов - Ісмаїлі, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Додо - Тарас Степаненко - Тайсон (Манор Соломон 85), Віктор Коваленко (Маркос Антоніо 53), Алан Патрік (Євген Коноплянка 85), Марлос (Тете 76) - Жуніор Мораєс (Фернандо 76)

Динамо: Георгій Бущан - Віталій Миколенко, Артем Шабанов, Денис Попов, Томаш Кендзьора - Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв - Беньямін Вербіч, Віталій Буяльський (Мікель Дуелунн 89), Георгій Цітаїшвілі (Олександр Караваєв 76) - Назарій Русин( Карлос Де Пена 76).

Попередження: Ісмаїлі 24, Віктор Коваленко 46 - Денис Попов 22

Раніше, Ворскла на останніх хвилинах втратила перемогу над Львовом.