Рикун: Ні Динамо, ні Зоря в груповий раунд Ліги чемпіонів все одно не потраплять

Головною інтригує чемпіонату України є боротьба за другу сходинку.

Про це розповів колишній півзахисник національної збірної України Олександр Рикун.

"Головне питання, хто посяде друге місце, але, на мій погляд, ні Динамо, ні Зоря в груповий раунд Ліги чемпіонів все одно не потраплять. Але суперечок зараз багато, тому нехай керівники вирішують.

Хто заважав Динамо обіграти вдома Десну і залишитися на другому місці, я не знаю. Тепер збираються грати по два рази на тиждень, хоча у нас скаржаться на втому і при тижневому циклі", - розповів Рикун.