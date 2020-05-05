Чотири клуби підтримали ідею завершення УПЛ в Києві

Джерело - Чемпіон.
Представники Динамо, Десни і Колоса намір підтримати ідею Шахтарю і завершити ігри ТОП-шістки в Києві.
Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.
"У четвер клуби УПЛ розглянуть варіант завершити сезон у двох містах. Динамо, Шахтар, Десна та Колос за те, аби розіграти першу шістку у Києві. Тут повноцінних 3 арени.
З колективами нижнього ешелону не все так однозначно. Пріоритет - догравати у Львові. Альтернатива – Дніпро", - розповів Бурбас.
У четвер клуби УПЛ розглянуть варіант завершити сезон у двох містах. Динамо, Шахтар, Десна та Колос за те, аби розіграти першу шістку у Києві. Тут повноцінних 3 арени. З колективами нижнього ешелону не все так однозначно. Пріоритет - догравати у Львові. Альтернатива - Дніпро.— Igor Burbas (@iburbas) May 4, 2020
Раніше, президент ПФЛ запропонував несподіваний варіант завершення сезону у Першій лізі.