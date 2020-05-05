Чотири клуби підтримали ідею завершення УПЛ в Києві

Представники Динамо, Десни і Колоса намір підтримати ідею Шахтарю і завершити ігри ТОП-шістки в Києві.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

"У четвер клуби УПЛ розглянуть варіант завершити сезон у двох містах. Динамо, Шахтар, Десна та Колос за те, аби розіграти першу шістку у Києві. Тут повноцінних 3 арени.

З колективами нижнього ешелону не все так однозначно. Пріоритет - догравати у Львові. Альтернатива – Дніпро", - розповів Бурбас.