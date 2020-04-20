Джерело - championat.com.
Російським ЗМІ варто відчепитися від України і краще показати свою провінцію.
Про це заявив відомий агент Дмитро Селюк.
"Не треба стільки часу приділяти на телебаченні темі України, як вони там бідують. Хлопці, займіться Росією. Покажіть, що відбувається в провінції. Є такі місця, де лікар разом з хворим в одне відро на ґанку ходять", - сказав Селюк.
Раніше, Селюк зазначав, що на продажу Беніто і Гогуа Тамбов заробив €1 мільйон.
Нагадаємо, Селюк розкритикував флешмоб з набиванням туалетного паперу є ідіотським.