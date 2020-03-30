 Селюк: Флешмоб з набиванням туалетного паперу є ідіотським | Футбол | Champion.com.ua
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Селюк: Флешмоб з набиванням туалетного паперу є ідіотським
#Селюк

Джерело - Великий футбол.

Найближчі три дні в Іспанії буде пік, але далі піде зниження заражених коронавірусом.

Про це заявив футбольний агент Дмитро Селюк.

"Потрібно дотримуватися спортивного режиму. Футболісти, тренери з фізпідоготовки повинні запускати спеціальні флешмоби. Тільки не ось цей ідіотський, де треба набивати туалетним папером, а той, який показує, які вправи треба робити вдома, щоб підтримувати форму. Як мінімум, таким чином можна показати людям, які знаходяться на карантині, як тримати себе в тонусі.

Користуючись нагодою, хочу сказати, що це не жарти. Повинен бути жорсткий карантин. Якщо будуть напівзаходи, то це не призведе до результату. Ми всі бачимо приклад Італії. Коли їх попереджали, вони все одно збиралися компаніями, якась молодь, на якихось квартирах, в готелях і так далі.

Найближчі три дні в Іспанії буде пік, але далі піде зниження заражених. Так, на жаль, вмирати будуть ще сотнями. Але вже зараз йде тенденція до того, що заразилися менше. Кількість падає, тому що пройшло вже 14 карантинних днів. Деяким доведеться сидіти вдома довше. Я розмовляв з лікарями, їх прогноз, що до кінця квітня - початку травня це закінчиться. Можливо, навіть відновиться чемпіонат", - зазначив Селюк.

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