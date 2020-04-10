Селюк: На продажу Беніто і Гогуа Тамбов заробив €1 мільйон

Перехід 21-річного нігерійського форварда Беніто з Тамбова в київське Динамо і Седріка Гогуа до ЦСКА приніс серйозний дохід російському клубу.

Про це заявив футбольний агент Дмитро Селюк.

"Не можу не згадати історію з Беніто. З якихось причин в Лучі, з яким хотів співпрацювати, не випускали нігерійця. Зараз півзахисник в київському Динамо (підписав контракт в лютому - прим. ред.). Всі футболісти, яких привозив в Білорусь, знаходяться в серйозних клубах.

У Тамбова був маленький бюджет, там теж було, по-моєму, п'ять або шість моїх футболістів. Три місяці пограв - і ЦСКА забрав Седріка Гогуа, Беніто до Києва пішов. Всіх розібрали. Вийшло, що Тамбов в порядку, що не на вильоті, і фінансово все добре - тільки на продажу моїх двох футболістів заробили майже мільйон євро. До чого це говорю? Це і є правильне співробітництво у футбольній сфері", - зазначив Селюк.