Джерело - Чемпіон.
Президент футбольного клубу Київ Олександр Ковтун, який називає себе просто - #СашаШтукатур, змушений кожен день заробляти кошти для підтримки команди.
Про це розповів сам президент київського клубу.
"Хлопці з моєї команди кажуть до мене містер президент. Не буду приховувати, мені це приємно. Але ось це "містер президент" досить недешево коштує для мене.
Щоб провести одну гру нашої команди – мені потрібно штукатурити приміщення. Я це роблю кожен день - з ранку до ночі, тому що у мене є мета.
Нагадаємо, в інтерв'ю нашому сайту президент ФК Київ Саша Штукатур заявив, що за 9 років його команда буде грати в Лізі чемпіонів.
Також повідомлялося, що командою вже цікавляться футбольні агенти.