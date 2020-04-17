Саша Штукатур показав, як заробляються кошти для ФК Київ

Джерело - Чемпіон.

Президент футбольного клубу Київ Олександр Ковтун, який називає себе просто - #СашаШтукатур, змушений кожен день заробляти кошти для підтримки команди.

Про це розповів сам президент київського клубу.

"Хлопці з моєї команди кажуть до мене містер президент. Не буду приховувати, мені це приємно. Але ось це "містер президент" досить недешево коштує для мене. Щоб провести одну гру нашої команди – мені потрібно штукатурити приміщення. Я це роблю кожен день - з ранку до ночі, тому що у мене є мета.

Нагадаємо, в інтерв'ю нашому сайту президент ФК Київ Саша Штукатур заявив, що за 9 років його команда буде грати в Лізі чемпіонів.

Також повідомлялося, що командою вже цікавляться футбольні агенти.