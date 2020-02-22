Командою Саши Штукатура цікавляться футбольні агенти

Джерело - Чемпіон.
Гравці ФК Київ зацікавили футбольних агентів, які відвідують тренування команди.
Про це повідомляє Уoutube-канал Саша Штукатур.
Наразі футболісти команда проводить тренування на стадіоні Темп, на які приходить чимало гравців хорошого класу.
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Як результат на перегляд приходять і футбольні агенти.
Нагадаємо, екс-захисник Динамо Кахабер Аладашвілі зламав кар'єру Олександру Ковтуну, більше відомого як Саша Штукатур, який є президентом ФК Київ.