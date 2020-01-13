Неймовірна історія. #СашаШтукатур створює команду, яка за 9 років буде грати в Лізі чемпіонів

Інтерв'ю з людиною, яка з нуля створює футбольну команду та мріє вивести її у Лігу чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Він народився у багатодітній родині та змалечку змушений був важко працювати на будівництві. Випадково потрапив у футбол, навіть трохи пограв на префесіональному рівні, але важкі травми змусили зав'язати.

Зараз же він поставив для себе дуже амбітну мету - вивести ФК Київ у Лігу чемпіонів за 9 років.

Кореспонденти Чемпіона поспілкувалися з Олександром Ковтуном, який називає себе просто - #СашаШтукатур.

Саме з Ліги чемпіонів і почалася наша розмова...

- Як виникла така амбітна ідея - за 9 років вивести новостворену команду в Лігу чемпіонів?

- Все почалося тоді, коли я почав цікавитися цифрами та сумами, які "крутяться" в українському футболі. Раніше мені все здавалося чимось маштабним, захмарним і нереальним. Але, коли я почав дізнаватися скільки витрачає, наприклад, Інгулець на місяць, скільки витрачає Динамо - склалася проста арифметика. Кияни витрачають щонайменше у десять разів більше, а на виході команда не може виграти в Лугано - сільської команди, яку, за моєю інформацією, буде продано за 8 млн доларів. Тобто, Динамо витрачаючи 30-40 млн на рік не може виграти в умовного Яблонця. І я, як уболівальник Динамо, вирішив спробувати створити власний клуб, у якому не буде нічого зайвого: грошових відкатів та незрозумілих людей у клубі. Ідея полягає в тому, щоб прибрати з футбола незрозумілі речі і займатися футболом, маркетингом, працювати з вболівальниками та грати для вболівальників.

- Виникає питання, який вектор розвитку ти бачиш для свого клубу?

- За основу хочу взяти Аякс. Амстердамці працюють лише на продаж гравців і уміють чекати. Футбол така річ, де потрібно вміти чекати. На мою думку, в українському футболі найбільша проблема, що керівники не вміють чекати. Або ще такий момент - власники клубів або тренери забагато хочуть за того чи іншого гравця й втрачають момент. Колись у Віталія Кварцяного був такий епізод. Йому запропонували 350 тис доларів за гравця, а він виставив цінник в 700 тис. За півроку гравець отримав травму, загубився й не був нікому потрібен навіть за 30 тис. Я ж хочу відчувати момент и робити трасфери, навіть коли за них пропонуватимуть 40 тис доларів. Тобто, щойно з'являється пропозиція, одразу розглядаємо можливість продати. На мою думку, так працює і має працювати ринок. Звісно, коли мова йде про гравців рівня Циганкова чи Миколенка - це вже інша історія. Але до того, щоб мати вагу на трансферному ринку, потрібно йти роками. Як, скажімо Шахтар. Ми готові чекати і вибудувати стратегію, яка буде приносити реальний результат і дохід.

- Тобто, головна стратегія це вирощування футболістів, а потім їхній продаж?

- Так! Чому виникла сама така ідея? Я дивлюся як працює Ігор Суркіс і Динамо. Можна згадати епопею з трансфером Ярмоленка. Тримали-тримали, а в результаті що?

- Але ж Ігор Суркіс втримував лідера...

- А результату немає. Немає вже більше 10 років. Я намагався потрапити до Ігоря Суркіса, запропонувати свої ідеї, спілкувався з Олексієм Михайличенком. Безнадійно. І мені, як уболівальнику Динамо стало зрозуміло, що потрібно робити власний продукт. І якщо говорити про внутрішні вподобання, то мій орієнтир - команди накшталт Інгульця. Час олігархів минув, футбол має сам для себе заробляти. Навіть, здавалося б, робоча модель в Шахтарі скоро відійде, поведiнка Тайсона тому приклад.

- Олександре, що до дитячої школи?

- Звісно, це першочергове завдання. Дитяча академія - це основа будь-якого сучасного клубу. Я сам доволі успішно працював дитячим тренером. У мене є подготовлені дитячі тренери, які будуть працювати з дітьми. Академія почне працювати вже в 2020 році, а за 5-6 років я планую робити перші продажі власних вихованців.

- Ти сказав, що за 9 років команда гратиме в Лізі чемпіонів. Якщо трохи конкретизувати, що, скажімо, буде за 3 роки?

- За три роки стоїть завдання грати в 2-й лізі чемпіонату України.

- У тебе є зараз аматорська команда ФК Київ. Саме на її базі буде створюватись клуб?

- Так, це суто аматорський варіант, який мені вже не цікавий. Моя команда виграла все, що тільки можливо. Я хочу вже виходити на професійний рівень та маю программу по залученню фінансів для реалізації таких цілей.

- На 2020 рік Ви запланували відкриття академії. Що ще плануете?

- Окрім академії ми почнемо працювати в медіа просторі. Ми вже запустили свій YouTube-канал. Зараз мало робити просто футбол. Ми будемо показувати людям усе, що пов'язане з командою. Ми хочемо, щоб люди бачили як розвивається команда, хочемо, щоб наші глядачі зростали разом з нами, долучалися до команди, допомагали своїми навичками та знаннями.

- Хто буде працювати в клубі?

- Двері до нас відкриті абсолютно всім. Ми давали об'яву в соцмережах і усі бажаючі можуть звернутися й спробувати власні сили. Звісно, нам потрібні ТОП-менеджери й багато інших фахівців.

- На яких засадах будуть працювати люди?

- Однозначно - на першому етапі на волонтерських засадах. Це буде однією з наших родзинок - зараз ви не потрібні Шахтарю чи Динамо, але ви потрібні нам. Тобто ми зростаємо і ви зростаєте поруч з нами.

- І на завершення економічної частини бесіди. У Вас є розуміння цифр, сум на ці 9 років?

- Так. Є бізнес план на 9 років. Але в професiйному футболi все швидко змiнюється i цi суми можуть бути iншими. Тому поки плануємо найближче майбутнє.

- Олександре, як у наших українських реаліях не стати заручником системи? Не поглинути в болоті? Наприклад, те ж суддівство...

- Наш головний меседж - змінити український футбол раз і назавжди. Я сам був і є у футболі й прекрасно знаю як це працює. Граючи за ФК Княжа, я був очевидцем "здачі матчу".

- Тобто, граючи за ФК Княжа ти брав участь у договірних матчах?

- Так! Звісно, зі мною ніхто не вів переговори, грошей мені не заносили, але я сам чув, як адміністратор нашого суперника - Пліски Єдність - підбіг до брівки і крикнув: "Здаємо". За 3 останні хвилини ми забили 2 голи і виграли 2:1.

Коли ми починали виступати в першості Києва, мені сказали, що без роботи з суддями неможливо досягати результатів. Але я не дав і копійки суддям, а виграв безліч трофеїв на любительскому рівні. Я хочу прибрати весь бруд з нашого футболу й людей, які приносять це у вітчизняний футбол.

- Чи готовий ти морально до боротьби проти системи і як убезпечити свою команду від не добропорядних людей у ній?

- Так, я готовий морально пройти цей нелегкий шлях. Що стосується людей в клубі, то ми швидко будемо виявлити підозрілі речі й прощатися з такими "спеціалістами". Я буду кожен день, кожну хвилину тримати руку на пульсі справ у команді.

- Не вийде як у Динамо з постійним втручання Ігоря Михайловича в команду?

- Ні. Тримати руку на пульсі и втручатися в команду - різні речі.

- У донецькому Шахтарі генеральний директор Сергій Палкін - людина не з футболу, а бізнесу. Яке Ваше ставлення до цього?

- Судячи з результатів Шахтаря - це правильно. У гірників сучасний та ефективний менеджмент, що видно хоча б по роботі з уболівальниками.

- Олександре, дитяча академія це не лише тренування, а й освіта...

- Звісно. У моїй академії буде сучасний комплексний підхід до навчання, починаючи від самої освіти, закінчуючи роботою з психологами. Знаєте, коли отримуеш велику зарплату iдеш и пропиваеш її - багато розуму не потрібно. Наша основна задача - виховати не лише сильних футболістів, а й сильних особистостей. Тут не обiйдется без роботи з батьками. Тобто виховувати треба не тільки дітей, а й батьків футболістів.

- Не секрет, що у спорті загалом, і в футболі зокрема, можна гарно заробляти. Батьки часто заганяють своїх дітей у спорт, намагаючись їх потім продати не думаючи про наслідки...

- Розумію, про що Ви. На мою думку, це і добре, і погано. Скажімо, у 90-х батькам часто не було справи до власних дітей і ті тренувалися в порваних кедах ще й таємно. Зараз же ситуація зворотня. До мене батьки привозять дітей, пропонують гроші та хочуть, щоб я зробив з дитини товар. Хоча вони й не говорять прямо про це, але я читаю поміж рядків саме таке. Тут потрібний раціональний підхід і баланс. Те, що батьки хочуть - добре, але наше завдання відчути коли батьки перегинають палицю, коли комерційний бік затуманює їм очі й зупинити це.

- Українські футболісти дуже важко адаптуються в європейських чемпіонатах. Твоє ж основне завдання продавати гравців...

- Я глибоко переконаний, що справа в нашому менталітеті та вихованні. Я вірю, що нові покоління футболістів, яких ми виростимо, будуть іншими.

- Чи будуть у твоїй командіи легіонери?

- На початковому етапі у нас будуть лише українці. Потім будемо виходити на світові ринки, у нас працюватимуть скаути по всьому світу.

- Розкажи трохи про себе. Ти позиціонуєш себе як Саша-штукатур...

- Так, я дійсно штукатур і хочу показати людям, що звичайний будівельник може розбиратися у футболі й створити власний футбольний клуб. Мені дуже подобається життєвий шлях Ілона Маска, тому я хочу стати для українського футболу саме ним.

Я хочу щоб люди побачили, що звичайна людина може робити дивовижні речі.

Особиста справа Чемпіона:

Олександр Ковтун. Народився у Києві в 1981 році. Виступав за команди ФК Княжа (Бориспіль), ЦСКА (Київ).