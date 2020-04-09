Метревелі: Чутки про те, що я буду лобіювати інтереси Шахтаря - повна нісенітниця

Донецький Шахтар не потребує лобіювання його інтересів у керівництві УПЛ.

Про це заявив експерт телеканалів Футбол Михайло Метревелі.

"Звичайно, можна ще років 100 вести розмови, закликаючи всіх поважати один одного і бути коректними. Але чи є у нас на цей час? Упевнений, ми не зрушимо з місця без ефективної, прозорої системи правил і зрозумілих рішень. Одними тільки розмовами ми не зможемо знизити градус недовіри. Насправді можливості Ліги в цьому вельми обмежені. Це, як мені здається, зараз більше функція УАФ. Саме там сконцентровані основні важелі впливу - комітет арбітрів, КДК, комітет з етики та чесної гри, Палати вирішення суперечок і т.д.

Ліга, спираючись на принципи справедливості і рівності всіх її членів, в першу чергу, повинна бути максимально ефективним робочим інструментом клубів і націлена на соціальні, спортивні, і комерційні результати.

- Є думка, що я йду лобіювати інтереси Шахтаря? Повна нісенітниця! Я не збираюся нікого лобіювати, тим більше, Шахтар, який в цьому не має потреби. Для мене важливі інтереси всіх, хто хоче швидких якісних змін, що ведуть до прогресу. І якщо серед них будуть Шахтар, Динамо, Дніпро, Карпати та інші, то це наше щастя! Все, що добре для УПЛ, добре для всіх!", - зазначив Метревелі.