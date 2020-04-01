Експерт телеканалів Футбол висуне свою кандидатуру на посаду президента УПЛ

Експерт програми Великий футбол Михайло Метревелі висуває свою кандидатуру на посаду президента УПЛ.

Про це він сам заявив.

"Все, що погано для УПЛ - погано і для мене теж. Зараз є один кандидат на посаду президента Прем'єр ліги.

Хочу офіційно повідомити, що я висуваю свою кандидатуру на пост президента УПЛ. Мене не висуває жоден з клубів.

Я ні з ким не обговорював це питання, ні з ким не радився і не просив підтримати мене.

Я буду говорити не про те, щоб за мене проголосували. Я представлю програму, і хотів би почути думку клубів: підтримають вони цю програму чи ні", - заявив Метревелі.