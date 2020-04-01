Експерт телеканалів Футбол висуне свою кандидатуру на посаду президента УПЛ

Джерело - footballua.tv.
Експерт програми Великий футбол Михайло Метревелі висуває свою кандидатуру на посаду президента УПЛ.
Про це він сам заявив.
"Все, що погано для УПЛ - погано і для мене теж. Зараз є один кандидат на посаду президента Прем'єр ліги.
Хочу офіційно повідомити, що я висуваю свою кандидатуру на пост президента УПЛ. Мене не висуває жоден з клубів.
Я ні з ким не обговорював це питання, ні з ким не радився і не просив підтримати мене.
Я буду говорити не про те, щоб за мене проголосували. Я представлю програму, і хотів би почути думку клубів: підтримають вони цю програму чи ні", - заявив Метревелі.
На цей час на посаду президента УПЛ претендує тільки Олександр Шевченко.