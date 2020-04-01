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Експерт телеканалів Футбол висуне свою кандидатуру на посаду президента УПЛ

Вчора 23:53 248 0
Метревелі хоче спробувати себе в новій ролі
Експерт телеканалів Футбол висуне свою кандидатуру на посаду президента УПЛ
#УПЛ, #Метревелі

Джерело - footballua.tv.

Експерт програми Великий футбол Михайло Метревелі висуває свою кандидатуру на посаду президента УПЛ.

Про це він сам заявив.

"Все, що погано для УПЛ - погано і для мене теж. Зараз є один кандидат на посаду президента Прем'єр ліги.

Хочу офіційно повідомити, що я висуваю свою кандидатуру на пост президента УПЛ. Мене не висуває жоден з клубів.

Я ні з ким не обговорював це питання, ні з ким не радився і не просив підтримати мене.

Я буду говорити не про те, щоб за мене проголосували. Я представлю програму, і хотів би почути думку клубів: підтримають вони цю програму чи ні", - заявив Метревелі.

На цей час на посаду президента УПЛ претендує тільки Олександр Шевченко.

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