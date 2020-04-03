Президент Динамо Ігор Суркіс може сьогодні футболіста змусити отримувати через форс-мажор меншу зарплату.

Про це заявив сам Суркіс.

"Я не можу сьогодні футболіста змусити отримувати через форс-мажор меншу зарплату, якщо він з цим сам не погодиться.

Але я йому і запропонувати сьогодні нічого не можу, тому що я не знаю, як треба діяти в цій ситуації. Ми вперше опинилися в такій ситуації. Я теж не можу ж говорити, що чемпіонат закритий на тривалий період.

Ми закрили чемпіонат менше місяця назад. Минуло 20 днів, припустимо. Говорити, що потрібно платити менше та інше - у них є контракт. Поки я президент клубу, поки буду виконувати контракт", - сказав Суркіс.