Несмачний: В Алієва на Оболоні коронавірусу немає

Джерело - You Tube.

Ексфутболіст Динамо та збірної України Андрій Несмачний вірить в серйозність коронавірусу.

Про це заявив сам ексфутболіст на You Tube-каналі Бомбардир.

"Звісно я вірю в коронавірус! Увесь світ хворіє ж. То у Алієва на Оболоні вірусу немає (сміється)", - зуважив Несмачний.

Нагадаємо, Несмачний пропав із поля зору уболівальників і журналістів після того як став свідком Єгови, а напередодні з'явився перед глядачами. Також Несмачний розповів, що Ігор Суркіс зірвав його трансфер у Блекберн.