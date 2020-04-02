Несмачний: В Алієва на Оболоні коронавірусу немає

Джерело - You Tube.
Ексфутболіст Динамо та збірної України Андрій Несмачний вірить в серйозність коронавірусу.
Про це заявив сам ексфутболіст на You Tube-каналі Бомбардир.
"Звісно я вірю в коронавірус! Увесь світ хворіє ж. То у Алієва на Оболоні вірусу немає (сміється)", - зуважив Несмачний.
Нагадаємо, Несмачний пропав із поля зору уболівальників і журналістів після того як став свідком Єгови, а напередодні з'явився перед глядачами. Також Несмачний розповів, що Ігор Суркіс зірвав його трансфер у Блекберн.