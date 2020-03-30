Відомий румунський голкіпер, який грав проти Динамо, помер у молодому віці

Тудор помер на 44 році життя

Колишній голкіпер бухарестського Стяуа Мартін Тудор помер на 44 році життя від серцевого нападу.

Про це повідомляє Digisport.

Тудор вже давно скаржився на проблеми із серцем, минулого року його госпіталізували з підозрою на інфаркт. Він завершив кар'єру гравця у 2010 році, після чого працював тренером голкіперів у збірній Румунії, Стяуа та низці інших румунських клубів. Всього за гранд з Бухареста він награв 126 матчів.

Відзначимо, що свого часу Тудор перетнувся і з українськими клубами. У складі Стяуа він не зміг впоратися з київським Динамо (2:4) у кваліфікації Ліги чемпіонів 2001/02.

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