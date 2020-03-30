Відомий румунський голкіпер, який грав проти Динамо, помер у молодому віці

Джерело - football24.ua.
Колишній голкіпер бухарестського Стяуа Мартін Тудор помер на 44 році життя від серцевого нападу.
Про це повідомляє Digisport.
Тудор вже давно скаржився на проблеми із серцем, минулого року його госпіталізували з підозрою на інфаркт. Він завершив кар'єру гравця у 2010 році, після чого працював тренером голкіперів у збірній Румунії, Стяуа та низці інших румунських клубів. Всього за гранд з Бухареста він награв 126 матчів.
Відзначимо, що свого часу Тудор перетнувся і з українськими клубами. У складі Стяуа він не зміг впоратися з київським Динамо (2:4) у кваліфікації Ліги чемпіонів 2001/02.
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