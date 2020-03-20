Екс-захисник Динамо Тамаш Кадар вмів розпочати атаку, однак не мав розуміння традиційної динамівської гри.

Про це розповів Колишній захисник Динамо та збірної України Олександр Головко.

"Не хотілося б переходити на особистості, тим більше що я не тренер цієї команди. У кожного гравця є свої сильні і слабкі сторони. Комусь Кадар може подобатися, а комусь – ні.

В Динамо простого футболіста навряд чи покличуть. Кадар вмів почати атаку. Однак у Динамо акцент завжди робився на мобільності, швидкості, динаміці, і в цих аспектах Тамаш десь випадав, не було традиційного розуміння динамівської гри в обороні", - розповів Головко.