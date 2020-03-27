Зубковим цікавляться італійські та німецькі клуби

Український гравець може змінити команду

Атакувальний хавбек Ференцвароша Олександр Зубков має варіанти продовження кар'єри у ряді провідних чемпіонатів.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

До гравця прицінюються в Італії, в тому числі Сампдорія, про що говорили раніше, а також Бельгії, Німеччини і Данії.

Однак угорський чемпіон, який орендував Зубкова у Шахтаря, націлений зберегти футболіста, який повністю влаштовує наставника Сергія Реброва.

У нинішньому сезоні 23-річний Зубков встиг забити 8 голів в чемпіонаті Угорщини.

Раніше, Зубков вказав перевагу чемпіонату Угорщини над УПЛ.