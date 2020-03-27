Зубковим цікавляться італійські та німецькі клуби

Джерело - sport.ua.
Атакувальний хавбек Ференцвароша Олександр Зубков має варіанти продовження кар'єри у ряді провідних чемпіонатів.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
До гравця прицінюються в Італії, в тому числі Сампдорія, про що говорили раніше, а також Бельгії, Німеччини і Данії.
Однак угорський чемпіон, який орендував Зубкова у Шахтаря, націлений зберегти футболіста, який повністю влаштовує наставника Сергія Реброва.
У нинішньому сезоні 23-річний Зубков встиг забити 8 голів в чемпіонаті Угорщини.
Раніше, Зубков вказав перевагу чемпіонату Угорщини над УПЛ.