Зубков вказав перевагу чемпіонату Угорщини над УПЛ

Чемпіонат Угорщини має кращу інфраструктуру та умови проведення ігор.

Про це розповів нападник Шахтаря Олександр Зубков, який зараз захищає кольори Ференцвароша на правах оренди.

"Зараз чимало українських футболістів їде в Угорщину. Перш за все заради фінансової стабільності. Наскільки мені відомо, тут у всіх клубів в цьому питанні все гаразд. Я не скажу, що зарплати вище, але чемпіонат Угорщини якось жвавіше виглядає.

Чи сильніше сам чемпіонат Угорщини? Якщо прибрати Шахтар і Динамо - то так. Але точно тут краще інфраструктура, умови, атмосфера на трибунах. І головне - немає такого, що потрібно добиратися до Львова з Маріуполя по 30 годин на поїзді. В Угорщині все компактно - в 3-4 годинах", - сказав Зубков.