Ференцварош планує викупити Зубкова

Ференцварош може викупити нападника Шахтаря Олександра Зубкова, який зараз захищає кольори угорського клубу на правах оренди.

Про це розповів ведучий шоу ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"За нашою інформацією, у Зубкова є пропозиції. Ним цікавляться клуби Італії, Сампдорія точно там фігурує. Також Німеччини, Бельгії та Данії. З Данії це один з топів, команда, яка виступає в єврокубках.

Ференцварош і Ребров хочуть залишити Зубкова, його оренда розрахована до кінця сезону. У угорського клубу є моральне право першої ночі. Шахтар буде першим розглядати пропозицію від Ференцвароша, а наскільки воно влаштує "гірників", покажуть цифри", - розповів Співаковський.