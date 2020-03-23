Павелко: Найближчим часом в УПЛ буде три автобуси VAR

Джерело - Великий футбол.
Партнер УАФ запропонував свою допомогу в ще одному повністю укомплектованому автобусі VAR.
Про це заявив керівник асоціації Андрій Павелко.
"У нас вже є розуміння, що до одного автобусу, повністю укомплектованому технікою, додається пропозиція Десни. І ще третій автобус запропонував наш один з партнерів, який буде відповідати за чистоту матчів, пов'язаної з комітетом чесної гри. Ця компанія запропонувала свою допомогу в ще одному повністю укомплектованому автобусі.
Найближчим часом ми отримаємо вже три автобуси. Один автобус - один матч у турі, значить зможемо повністю обслуговувати VAR 6 матчів в турі", - сказав Павелко.
Раніше, УАФ підготувала новий контракт для Шевченка.
Нагадаємо, збірна України не зіграє з Францією і Польщею.