Павелко: Найближчим часом в УПЛ буде три автобуси VAR

Партнер УАФ запропонував свою допомогу в ще одному повністю укомплектованому автобусі VAR.

Про це заявив керівник асоціації Андрій Павелко.

"У нас вже є розуміння, що до одного автобусу, повністю укомплектованому технікою, додається пропозиція Десни. І ще третій автобус запропонував наш один з партнерів, який буде відповідати за чистоту матчів, пов'язаної з комітетом чесної гри. Ця компанія запропонувала свою допомогу в ще одному повністю укомплектованому автобусі.

Найближчим часом ми отримаємо вже три автобуси. Один автобус - один матч у турі, значить зможемо повністю обслуговувати VAR 6 матчів в турі", - сказав Павелко.