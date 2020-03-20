УАФ підготувала новий контракт для Шевченка

Джерело - footballhub.com.ua.
Головному тренеру збірної України Андрію Шевченку був запропонований новий контракт.
Про це повідомив журналіст Ігор Циганик.
"Контракт Андрія Шевченка зі збірної України закінчується влітку. Але наскільки я знаю, переговори про його продовження йдуть. І я думаю, що вони спокійно завершуватися і Шевченко продовжить роботу з командою", - розповів Циганик.
Нагадаємо, збірна України не зіграє з Францією і Польщею.
Раніше, Шевченко дав поради щодо захисту від коронавірусу.