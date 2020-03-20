УАФ підготувала новий контракт для Шевченка

Головному тренеру збірної України Андрію Шевченку був запропонований новий контракт.

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик.

"Контракт Андрія Шевченка зі збірної України закінчується влітку. Але наскільки я знаю, переговори про його продовження йдуть. І я думаю, що вони спокійно завершуватися і Шевченко продовжить роботу з командою", - розповів Циганик.