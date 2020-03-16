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Збірна України не зіграє з Францією і Польщею

Сьогодні 19:09 3076 0
Запобіжний засіб затвердять 17 березня, і вступить він в силу з 18 березня
Збірна України не зіграє з Францією і Польщею
#Україна, #Франція

Джерело - sport.ua.

Європейський Союз введе заборону на 30 днів на всі поїздки на свою територію, крім найнагальніших.

Очікується, що цей захід затвердять у вівторок, 17 березня, на телеконференції глав держав і урядів ЄС, і вступить вона в силу 18 березня.

Спочатку обмеження будуть введені на 30 днів, пізніше цей термін може бути продовжений. Під обмеження не потраплять іноземці, які постійно проживають в ЄС, члени сімей громадян ЄС, а також дипломати і медичні працівники. На кордонах держав ЄС створюються "зелені лінії" для вантажівок з продуктами харчування і медикаментами.

Ці запобіжні заходи автоматично означають, що товариські матчі збірної України проти команд Франції та Польщі, заплановані на 27 і 31 березня в Парижі і Хожуві відповідно, не відбудуться. До цих пір в штабі Андрія Шевченка сподівалися на проведення поєдинків без глядачів.

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