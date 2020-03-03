Роман Яремчук прокоментував виступи збірної України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зміг об’єднати гравців національної команди.

Про це розповів нападник Роман Яремчук.

"Передусім, від гри у збірній я отримую величезне задоволення, адже там мене оточують футболісти дуже високого рівня: Ярмоленко, Коноплянка, Маліновський, Зінченко, Степаненко. Можу всіх перерахувати, з усіма приємно грати.

Кожен гравець збірної закохався в ідею тренера, нам дуже подобаються вимоги Шевченко. Завжди приємно грати в такий футбол. З першого ж дня нашої роботи він почав нам пояснювати своє бачення. Говорив, що більше ми не будемо так багато оборонятися, а постараємося грати з позиції сили.

Звичайно, нам є ще над чим працювати – і дуже багато. Але я вважаю, що у нашої команди велике майбутнє. У збірній багато молодих талановитих гравців. Зараз з України багато хлопців їде в Європу, отримують там хорошу школу і потім приїжджають зовсім з іншим менталітетом. Це, напевно, один з найважливіших факторів для збірної і всього українського футболу", - розповів Яремчук.

Нагадаємо, Яремчук вказав строки повернення на поле.

Раніше повідомлялося, що Яремчук через травму ахіллового сухожилля пропустить 2-3 місяці.