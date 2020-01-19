Яремчуку зроблять операцію, він вибув на 2-3 місяці

Джерело - Чемпіон.

Український форвард бельгійського Гента Роман Яремчук сьогодні, 19 січня перенесе операцію, після чого відновлюватиметься протягом 2-3 місяців.

Про це повідомляє Het Nieuwsblad.

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Видання повідомляє про невеликий вроджений дефект в ахіллі українця, який лікарям необхідно виправити. Через це вирішили робити операцію заздалегідь, щоб Яремчук зміг відновитися до вирішальних матчів плей-офф чемпіонату Бельгії.

Через проблеми з ахілловим сухожиллям Роман Яремчук не грав у матчі Гента проти Мускрона (3:1).

У нинішньому сезоні Яремчук зіграв в 30 матчах Гента у всіх турнірах. В його активі 17 голів. Гент посідає друге місце в чемпіонаті Бельгії, відстаючи від лідируючого Брюгге на 7 очок.