Яремчук вказав строки повернення на поле

Український нападник Гента Роман Яремчук розпочне тренуватися після травми наприкінці лютого.

Про це розповів сам український форвард.

"Наразі я проходжу курс реабілітації в Сербії. Відновлення йде дуже добре. Думаю, що до кінця місяця почну бігати і поступово приступати до тренувань. Багато працюю над тим, щоб швидше повернутися на поле і набрати свою оптимальну форму. Хочеться продовжувати забивати голи.

Мене всіляко підтримують в клубі, весь час дзвонять зі збірної України. Питають, як мої справи. Звичайно, така увага приємна і почесна. Я розумію, яка відповідальність на мені лежить і постараюся нікого не підвести. Буду працювати з подвоєною енергією, щоб повернутися ще сильнішим", - пообіцяв Яремчук.