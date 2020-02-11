Лунін може стати основним воротарем Реала через два роки

Наступного сезону на українця чекає ще одна оренда

Керівництво Реала уважно стежить за прогресом українського голкіпера Андрія Луніна і планує вже через два роки використовувати його в якості основного воротаря команди замість Тібо Куртуа.

Про це повідомляє Don Balon.

У головного тренера Реала Зінедіна Зідана плани трохи інші. Він хоче бачити Куртуа в якості основного воротаря команди ще протягом 3-4 років.

На наступний сезон Зідан планує віддати Луніна в ще одну оренду в один з клубів Прімери.

Нині Лунін на правах оренди виступає за клуб Сегунди Ов'єдо.

Раніше, Лунін потрапив у символічну збірну туру Сегунди. Нагадаємо, що на 18-ій хвилині матчу Лунін здійснив неймовірний сейв.